Москва, , 13:16 — REGNUM Десять депутатов Госдумы — от ЛДПР и «Единой России» находятся на карантине в связи с нарушением предписания депутатом Сергеем Катасоновым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

В ходе регистрации в начале пленарного заседания Савастьянова сообщила, что десять депутатов отсутствуют из-за того, что находятся на карантине по коронавирусу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что речь идет о парламентариях, чьи кресла расположены возле кресла Катасонова.

«Сегодня часть депутатов фракции ЛДПР, кто находился непосредственно рядом с ним и контактировал, часть депутатов «Единой России», кто в непосредственной близости также в рассадке находился рядом, вынуждены находиться на карантине», — сказал Володин.

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Если посмотреть на схему рассадки, видно о ком может идти речь. Так, возле Катасонова сидят от ЛДПР Андрей Луговой, Сергей Жигарев, Юрий Напсо, Валерий Селезнев, Сергей Маринин, Елена Строкова, а также депутаты от «Единой России», сидящие через проход: Елена Митина, Татьяна Касаева, Родион Букачаков, Владимир Новиков, Абдулмаджид Магромов и Алексей Кобилев.