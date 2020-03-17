Брянск, , 13:17 — REGNUM Меры по санитарной обработке общественного транспорта усилили в Брянске в связи с угрозой распространения коронавируса. Салоны автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обрабатывают дезинфицирующими составами, а сотрудников транспортных компаний постоянно проверяют на наличие респираторных заболеваний, сообщили 17 марта в пресс-службе городской администрации.

Региональный Роспотребнадзор направил рекомендации по проведению профилактических мероприятий в Брянское троллейбусное управление, муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие, а также коммерческим перевозчикам. Усилен предрейсовый осмотр водителей и кондукторов, транспорт обрабатывают дезинфицирующими средствами, как снаружи, так и внутри. Накануне кроме муниципальных автобусов и троллейбусов проверяющие обследовали маршрутные такси №№28, 32, 35 и 45.

Предписания специалистов проверяют в ходе выездных проверок сотрудники отдела по транспорту Брянской городской администрации и Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.