Москва, 17 марта 2020, 13:15 — REGNUM Медицинская маска нужна больному человеку, чтобы он не заразил окружающих. Об этом 17 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов.
В свою очередь, врач общей практики Алексей Яковлев отметил, что уже неоднократно было сказано о том, что при всех эпидемиях обычные медицинские маски не спасают здоровых людей от заражения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распределять маски по регионам централизованно.
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