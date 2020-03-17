Москва, , 13:15 — REGNUM Медицинская маска нужна больному человеку, чтобы он не заразил окружающих. Об этом 17 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Кому нужна маска? Маска нужна для больного. Для того, чтобы не заразить окружающих. И в той ситуации, если контакт между вами и предполагаемым лицом, у которого коронавирус, менее одного метра (сейчас говорят 1,7 метра), то маска тоже нужна», — сказал Горелов.

В свою очередь, врач общей практики Алексей Яковлев отметил, что уже неоднократно было сказано о том, что при всех эпидемиях обычные медицинские маски не спасают здоровых людей от заражения.

«Они для этого неэффективны. Потому что через зазоры всасывается очень много воздуха. Они в какой-то степени играют роль для больных, чтобы не выделять крупные капли на окружающие предметы», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распределять маски по регионам централизованно.

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