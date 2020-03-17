Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Общественное пространство «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга отменяет все мероприятия из-за коронавируса. Об этом руководство сообщило посетителям через социальные сети.

«Так уж вышло, что напряжение вокруг COVID-19 растёт и мы не можем оставаться в стороне. Нам важно ваше здоровье, поэтому мы временно приостанавливаем все мероприятия на нашей территории», — заявили в «Севкабеле».

Полюбившаяся посетителям набережная все еще открыта, а большинство резидентов пространства будут работать в привычном режиме, но горожанам советуют сидеть дома.

Выставка «Формы движения» отменяет все массовые мероприятия в рамках своей культурной программы, ее можно посетить только индивидуально. Закрывается кабельный цех вместе со скейтпарком, баскетболом и настольным теннисом.

Клуб-фестиваль «МОРЗЕ» также отменил все концерты до 27 марта.

Накануне массовые мероприятия отменило и творческое пространство «Новая Голландия».

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