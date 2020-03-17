Воронеж, , 13:12 — REGNUM Воронежская область подготовилась на случай обострения ситуации с коронавирусом. О мерах, принимаемых в медучреждениях региона, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Так, в регионе подготовлены 971 инфекционная койка, 49 мельцеровских боксов на 100 коек, 284 полубокса на 334 койки. При необходимости есть возможность расширения количества изолированных боксов. Во всех стационарах региона есть аппараты искусственной вентиляции легких: на данный момент всего их 348, закупаются ещё 18 современных высокочастотных аппаратов ИВЛ.

В регионе из бюджета выделены средства на дополнительное приобретение медикаментов, дезинфицирующих средств, изделий индивидуальной защиты для персонала. При этом во всех медорганизациях уже есть двухнедельный неснижаемый запас лекарств, дезинфектантов, антисептиков, расходных материалов, средств индивидуальной защиты.

«В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 17 марта в Воронежской области госпитализированы шесть человек с признаками ОРВИ — поскольку все они приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, их поместили на карантин, у них взяты анализы.