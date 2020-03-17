Донецк, , 13:16 — REGNUM Жителям ДНР, которые находятся на территории Украины, стоит вернуться домой, поскольку Украина может закрыть пропускные пункты, заявили 17 марта в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения COVID-19, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине и вероятным увеличением там случаев инфицирования 2019-nCoV возможно полное прекращение движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

В штабе призвали жителей ДНР в кратчайшие сроки вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может закрыть свою территорию для жителей ДНР и ЛНР.

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