Абакан, , 13:08 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Хакасии 18 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 18 марта в Хакасии прогнозируется западный ветер 15−20 м/с с порывами до 30 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупреждали о сильном ветре 16 марта.

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