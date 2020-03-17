Самара, , 13:14 — REGNUM Комплексную очистку подвижного состава начали в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 236 троллейбусов и 424 трамвая, которые находятся на балансе предприятия, будут комплексно отмыты.

Отмечается, что в троллейбусном депо № 3 усилены работы по очистке и дезинфекции салонов транспортных средств. Так, салоны каждой машины сейчас убирают и дезинфицируют дважды в день: тщательно моются и дезинфицируются поручни, ручки, спинки сидений, протираются окна и очищаются «завалинки».

По словам директора МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаила Ефремова, предприятие закупило большое количество хлорсодержащего препарата, чтобы в случае необходимости его хватило, как минимум, на месяц вперед.

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