Исламабад, , 13:07 — REGNUM В Пакистане власти подтвердили первый случай смерти от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пакистанская газета Daily Times.

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Уточняется, что это речь идёт о 31-летнем пациенте, который накануне вечером, 16 марта, был госпитализирован в критическом состоянии после возвращения из Катара.

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По данным издания, также в больницу с подозрением на коронавирус был доставлен 24-летний молодой человек. Медики оценивают его состояние как стабильное. У него взяты образцы для проведения лабораторного исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день число заражённых коронавирусом в Пакистане превысило 50 человек, большинство инфицированных прибыли в страну из Ирана. Комитет национальный безопасности Пакистана постановил закрыть границы с Ираном и Афганистаном в связи с угрозой распространения коронавируса на ближайшие две недели. Также на три недели в стране закрыты все образовательные учреждения.

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