Курган, , 13:06 — REGNUM Курганская областная филармония в целях профилактики коронавируса отменяет все концерты для юных зрителей до особого распоряжения. Купленные билеты можно сдать в кассы, сообщается на сайте культурного учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Помимо этого, закрылись все школы, вузы, профтехучилища и учреждения дополнительного образования. Все они с 17 марта переведены на дистанционное обучение.

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