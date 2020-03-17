Вильнюс, , 13:05 — REGNUM В Литве 60-летний пациент, у которого диагностирован коронавирус, переведён в тяжёлом состоянии в реанимацию больницы Паневежиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Администрация больницы объявила, что 60-летний мужчина 12 марта прибыл из рабочей командировки в ЮАР.

Ситуация осложняется тем, что мужчина, кроме коронавируса, болен другими хроническими заболеваемостями, в больницу его госпитализировали и лечили совсем по иным причинам, однако в итоге также сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Мужчина находится на искусственной вентиляции лёгких. По неофициальным данным, он является одним из крупных предпринимателей в городе.

В Литве в настоящий момент диагностировано 18 случаев заражения коронавирусом.