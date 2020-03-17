Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Правительству Грузии рекомендуют последовать опыту зарубежных государств и для своевременной приостановки распространения коронавируса провести в стране массовое тестирование населения на инфицирование этим вирусом.

Соответствующее заявление на пленарном заседании парламента Грузии 17 марта сделала председатель фракции «Независимые депутаты» Мариам Джаши.

По ее словам, массовое тестирование на коронавирус поможет своевременно выявить всех инфицированных граждан, своевременно изолировать их и начать лечение.

«В Южной Корее своевременно провели массовое тестирование населения, и в результате в этой стране фиксируется самый низкий показатель смертности, в 5 раз ниже, чем в других странах. Аналогичные меры приняли власти Сингапура, Вьетнама. Конечно, масштабное тестирование увеличит количество идентифицированных случаев, но станет гарантией предотвращения его дальнейшего распространения», — пояснила депутат.

Она призвала правительство перейти от тестирования граждан только на границах и тех, кто состоял с ними в непосредственном контакте, к массовой проверке всего населения. Лучшим вариантом организации такой проверки назвала создание мобильных бригад, по примеру той же Южной Кореи.

Напомним, что в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса, 1008 человек находятся в карантине, а 64 — в стационарах.