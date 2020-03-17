Париж, , 13:04 — REGNUM Компания Renault закрывает все свои заводы во Франции «до дальнейшего уведомления, в зависимости от развития ситуации», связанной с коронавирусом, сообщает Le Figaro.

По данным компании, остановка производственной деятельности коснётся 12 объектов и 18 000 сотрудников во Франции.

«Непрерывность производственной деятельности заводов Renault в других европейских странах зависит от ситуации в каждой стране», — говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго объявила о закрытии столичных парков и садов.

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