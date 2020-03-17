Тбилиси, , 13:06 — REGNUM В парламенте Грузии 17 марта призвали разработать меры наказания для нарушителей карантинного режима по коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, спикер парламента Арчил Талаквадзе сообщил, что полиция сталкивается со случаями нарушения гражданами карантина, что недопустимо. Он обратился к лидеру парламентского большинства Мамуке Мдинарадзе с просьбой разработать соответствующие меры.

«Нам нужен строгий, разумный и профессиональный ответ на все риски, которые могут привести к распространению инфекции», — сказал Талаквадзе.

Стоит отметить, что по официальным данным, в Грузии на 17 марта 1008 человек, находятся в карантине. Примерно столько же лицам предписан режим самоизоляции. Ежедневно грузинские СМИ сообщают, что полиция задерживает на улице нарушителей режима.

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