Архангельск, , 13:00 — REGNUM В аптеках Архангельска закончились санитайзеры для рук и медицинские маски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам фармацевтов, ажиотажный спрос начался еще на прошлой неделе — к вечеру пятницы в аптеках уже не оставалось масок, а антисептические гели для рук закончились на выходных. Санитайзеры исчезли и из крупных продуктовых магазинов.

В аптеках отмечают, что масок и гелей для рук нет и у поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские медики госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус Она прибыла из Италии 10 марта.