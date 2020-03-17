Волгоград, 17 марта 2020, 13:00 — REGNUM Полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе, от оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт предложил 17 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. С этой инициативной он намерен обратиться в областную думу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Меры дополнительной социальной поддержки обсудили на рабочей встрече с активом Волгоградской области. Весомую льготу могут получить свыше 1,1 тысячи человек. В ближайшее время губернатор пообещал выйти с этим предложением в региональный парламент.
По данным администрации, с учётом участников Сталинградской битвы, которые уже освобождены от оплаты услуг ЖКХ, новые льготы в регионе будут получать 1,3 тысячи человек.