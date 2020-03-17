Волгоград, , 13:00 — REGNUM Полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе, от оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт предложил 17 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. С этой инициативной он намерен обратиться в областную думу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Меры дополнительной социальной поддержки обсудили на рабочей встрече с активом Волгоградской области. Весомую льготу могут получить свыше 1,1 тысячи человек. В ближайшее время губернатор пообещал выйти с этим предложением в региональный парламент.

«Считаю, что у нас есть возможность оказать фронтовикам, а именно, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним категориям (военнослужащие частей, не входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами; участники боевых действий в Венгрии, Китае, в районе острова Даманский, в Северной Корее и др.) дополнительные меры социальной поддержки, полностью освободив их от платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе от взносов на капитальный ремонт. Это справедливое и правильное решение, и, я думаю, вы его поддержите», — сказал глава региона.

По данным администрации, с учётом участников Сталинградской битвы, которые уже освобождены от оплаты услуг ЖКХ, новые льготы в регионе будут получать 1,3 тысячи человек.