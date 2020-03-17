Киев, 17 марта 2020, 13:10 — REGNUM 1,5 тыс. граждан Украины вернулись из Египта домой, сообщили 17 марта в министерстве иностранных дел Украины.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что МИД совместно с министерством инфраструктуры Украины работает над возвращением граждан страны из-за рубежа. По его словам, власти Львовской и Волынской областей выделили автобусы для эвакуации граждан Украины из Польши.
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Также решается вопрос о вывозе 105 граждан Украины со Шри-Ланки.
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