Киев, , 13:10 — REGNUM 1,5 тыс. граждан Украины вернулись из Египта домой, сообщили 17 марта в министерстве иностранных дел Украины.

«1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В аэропорт «Борисполь» прибыли уже шесть рейсов, которые вернули 1146 украинских граждан. Также два самолета прибыли во Львов, один — в Харьков», — сказано в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что МИД совместно с министерством инфраструктуры Украины работает над возвращением граждан страны из-за рубежа. По его словам, власти Львовской и Волынской областей выделили автобусы для эвакуации граждан Украины из Польши.

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Также решается вопрос о вывозе 105 граждан Украины со Шри-Ланки.

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