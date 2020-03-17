Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Органы прокуратуры Казахстана приостановили личный прием граждан для профилактики распространения коронавируса, сообщили 17 марта в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Отмечается, что прием граждан приостановлен с 16 марта. В надзорном ведомстве уточнили, что очередность записи сохраняется. Вместе с тем все желающие могут подать обращение через портал электронного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 марта в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заражения коронавируса. За минувшие сутки медики выявили 14 инфицированных человек.

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