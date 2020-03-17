Москва, , 13:03 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции может негативно повлиять на безопасность авиаперелётов. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько 17 марта на заседании коллеги ведомства.

Ограничение международного авиасообщения сделало невозможным тренировки в зарубежных центрах. Также возможны трудности с получением запчастей. Сократятся не только пассажирские перевозки, но и перевозки грузов, пояснил он.

Нерадько подчеркнул, что готовиться к решению возникших проблем нужно немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с коронавирусом COVID-19 ограничено воздушное сообщение между Россией и странами ЕС, Китаем, Южной Кореей, Ираном, Узбекистаном и другими странами.

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