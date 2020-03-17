Москва, , 12:56 — REGNUM В Турция усиливает меры безопасности из-за распространения коронавируса. с 17 марта 2020 года приостановлено авиасообщение с шестью странами мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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По данным АТОР, в этот список вошли: Великобритания, Египет, Ирландия, ОАЭ, Швейцария и Саудовская Аравия. Всего Турция запретила перелеты из 20 стран мира.

В аэропортах «для прохождения пограничного контроля страны введена «социальная дистанция» — расстояние между людьми должно быть не меньше 90 см. Также введены повышенные меры дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

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