Приштина, 17 марта 2020, 15:41 — REGNUM С 17 марта продуктовые магазины самопровозглашенного Косово будут работать по сокращенному графику — с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
По данным журналистов, такое решение было принято Ассоциацией компаний розничной торговли Косово для того, чтобы облегчить работу продавцов на местах и облегчить их перемещение.
Представители ассоциации гарантируют потребителям, что возникшие условия не станут причиной нехватки питания и базовых потребительских товаров на прилавках.
На данный момент число заболевших коронавирусом в Косово достигло 16.
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