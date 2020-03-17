Тбилиси, , 12:49 — REGNUM

Так как коронавирусная инфекция наиболее опасна для престарелых граждан, правительство Грузии примет меры для их самоизоляции на период распространения вируса, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после очередного заседания межведомственного координационного совета по предотвращению коронавируса 17 марта.

По его словам, решение было принято на сегодняшнем заседании, и всем гражданам пенсионного возраста и социально незащищенным лицам правительство обеспечит предоставление необходимых услуг на дому.

«Вы должны понимать, что ресурсы правительства ограничены. Важно, чтобы не только правительство отвечало на стоящие перед страной вызовы, но и каждый гражданин проявлял самосознание и ответственность. Мы должны заботиться о престарелых гражданах, особенно о тех, кто старше 70 лет, поэтому мы решили обеспечить им условия для самоизоляции. Правительство уже поручило министерству экономики и Почте Грузии создать механизм, который обеспечит пенсионерам и социально незащищенным семьям оказание тех услуг, в которых они нуждаются ежедневно», — заявил премьер.

Напомним, что в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса, 1008 человек находятся в карантине, а 64 — в стационарах.