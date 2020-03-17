Сухум, , 12:49 — REGNUM Средства для диагностики коронавируса COVID-19 у населения направлены министерству здравоохранения и социального обеспечения Абхазии из России. Об этом 16 марта сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите жителей республики от инфекции.

Ожидается, что гуманитарный груз должен прибыть 20 марта. Тесты для диагностики новой болезни разработаны российским научным центром «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Абхазию с гуманитарным грузом из России привезли тепловизор, для дистанционного определения температуры тела у человека.

Прибор отправили на пограничный участок Псоу на российско-абхазской границе.

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