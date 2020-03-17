Пекин, , 12:46 — REGNUM Американские политики используют ситуацию с пандемией коронавируса для того, чтобы дискредитировать и очернить Китай. С таким заявлением выступило информационное агентство «Синьхуа».

Читайте также: Помпео разочарован действиями Китая в ситуации с коронавирусом

«В этот критический момент некоторые американские политики использовали эпидемию для разжигания дискриминации и распространения «политического вируса», который дискредитирует Китай», — говорится в статье корреспондента агентства Дю Бай Юй.

Он отмечает, что подобные действия не только «блокируют каналы международного сотрудничества и обмена», но и подрывают глобальные усилия по борьбе с пандемией. Автор материала обращает внимание на высказывания госсекретаря США Майка Помпео и помощника президента США по вопросам национальной безопасности Роберта о'Брайене, а также других политиков, о том, чтобы называть новый коронавирус «уханьским вирусом» иди «китайским вирусом», несмотря на то, что источник его происхождения пока не найден и не доказан.

В статье отмечается, что «политические оскорбления и дискредитация не делают Америку великой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарьМайк Помпео заявил, что китайская сторона затянула с предоставлением информации о ситуации с вирусом COVID-19. По словам американского дипломата, китайская сторона не соблюдает принцип «прозрачности и открытости», хотя дело с вирусом касается всех.