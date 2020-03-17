Тбилиси, , 12:43 — REGNUM С 18 марта в Грузии будет запрещено движение и перевозки пассажиров на так называемых маршрутных такси — микроавтобусах. Соответствующее заявление 17 марта сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Решение было принято на очередном заседании межведомственного координационного совета по превенции коронавируса.

Премьер отметил, что Грузия переходит от этапа сдерживания распространения коронавируса на этап его распространения, поэтому ужесточение мер превенции необходимо.

«Сегодня мы переходим от этапа сдерживания на этап распространения коронавируса, а это значит, что количество случаев будет расти. На заседании координационного совета сегодня мы приняли решение, что с завтрашнего дня будет запрещено движение маршрутных такси. Это один из главных очагов распространения вируса, поэтому мы и приняли такое решение. В городе останется транспорт мэрии, а также метрополитен, которые будут обязаны ежедневно проводить дезинфекцию», — заявил Гахария.

Напомним, что в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса, 1008 человек находятся в карантине, а 64 — в стационарах.