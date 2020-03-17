Джакарта, 17 марта 2020, 12:40 — REGNUM Общее количество инфицированных коронавирусом в Индонезии подскочило до 172 человек, сообщает информационный портал Detik.
«В связи с опубликованными ранее данными, в Индонезии подтвердили 134 случая заболевания коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии через национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса в стране.
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