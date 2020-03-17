17 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Андрей Маленький, , 13:09 — REGNUM После того, как правительство Латвии дало всего два дня, чтобы её жители, оказавшиеся за рубежом, могли вернуться домой, последний авиабилет из Амстердама в Ригу был продан за 700 евро. Билет из Парижа обошелся в 643 евро, из Ниццы — 632 евро. Из Эдинбурга — 586 евро (с пересадкой в Амстердаме). Из Лиссабона было дешевле — 441 евро, из Брюсселя — 319 евро. Местное информагентство сообщило, что российские компании домчали за 77 евро, но через Москву (рискованно: можно было не успеть к закрытию «двери» в Латвию). Из Киева последняя авиадистанция оценивалась в 362 евро, из Минска — в 274 евро. Из Хельсинки считаные билеты оставались за 118 евро, из Копенгагена — 241 евро. Из Мадрида — за 333 евро, из Лондона (Гатвика) — 394 евро. Из Праги — по 291 евро.

Решения руководства Польши и Украины о скоропалительном перекрытии погранпереходов привели к тому, что километровые расстояния к межгосударственным пунктам прохода заполнились потоками соотечественников, в том числе с детьми. Тем, кто не успеет в предписанные сроки вернуться в страну, предложено обращаться в национальные консульства. Никто еще не знает, чем закончатся такие обращения и о каком числе сограждан идет речь. Какой окажется технология их возвращения? Возможно, что все они могут оказаться в положении вынужденных беженцев или переселенцев и начнут обращаться уже не в свои национальные консульства, а в государственные учреждения страны пребывания за получением нового статуса. В конечном счете жить на что-то надо, а беженцам и вынужденным переселенцам по международным принятым документам есть вспомоществование.

Руководители США и европейских государств явочным путем устроили своим прямым союзникам коронаексит. Это, конечно, не брексит, лишивший Евросоюз могучего соучастника. Это, конечно, не бывший много ранее парад суверенитетов, воспринимавшийся националистами как общественное благо и приведший к распаду великого государства. К невосполнимой утрате вновь образованными государствами социально-экономического потенциала и народно-хозяйственных связей. Но это первый общемировой прецедент. Это попытка каждого государства в отдельности региональными средствами решить глобальную проблему. Это «уханьский синдром» без какого бы то ни было намека на вину китайского города. Это не вина, а беда и Китая, и всех других государств. Это неизбежное следствие глобализации.

Однако уханьский синдром более многозначен, чем изоляционистская государственная политика. Это многоаспектное явление. К сожалению, он включает и спекуляцию о рукотворности коронавирусной катастрофы. Повод для провокаций дали социальные сети и в России, и на Западе, отыскавшие на писательских помойках Дина Кунца его повесть «Глаза тьмы». Одни авторы приписали вышедшей 39 лет назад книжке статус Нострадамуса, поведавшей о неизбежной глобальной эпидемии поражающего легкие вируса «Ухань-400», созданного в китайской военной лаборатории в одноименном городе. Другие, прочитав в оригинале текст The Eyes of Darkness, отыскали, что вирус, оказывается, детище советских военных и назывался писателем «Горки-400».

В авторском послесловии к книжке Д. Кунц почти сорок лет назад уже написал всем нам: «Глаза тьмы» — один из пяти романов, написанных мною под псевдонимом Лей Николс, которым я больше не пользуюсь. Я забавляюсь тем, что придумываю трагическую смерть различным псевдонимам, которыми пользовался по ходу моей карьеры. К сожалению, должен признать, что мне в этих вопросах не всегда можно доверять. Ранее я сказал вам, что Лей Николс как-то вечером на борту круизного лайнера, плывущего по Карибскому морю, выпил слишком много шампанского, упал за борт, и огромная акула откусила ему голову. Я должен признаться, что солгал, потому что не хотел открывать истинную (и не менее трагическую) версию случившегося. Однажды темной зимней ночью Лея Николса похитили инопланетяне, обследовавшие нашу Солнечную систему. Представили своей королеве-матке, после чего подвергли ужасным операциям. Вернувшись на Землю, переживший невероятные потрясения Николс более не смог продолжать карьеру писателя, но сумел найти новое призвание в жизни: стал нынешним диктатором Ирака».

Мы никогда не узнаем истины, но в нашей воле не поддаваться на провокации и не умножать гипотетических врагов, которых у цивилизации и без всяких гипотез множество. Сейчас у всего мира один главный враг — COVID-19. Появилось заболевание, которое пока не лечится. Его невозможно предотвратить с помощью вакцинации. Единственное эффективное решение — это своевременная изоляция, но не государств друг от друга, не стран друг от друга, а больных людей от здоровых. И если сообщается, что обнаружен и введен в карантин пораженный COVID-19 человек и его ближайшее окружение (по самолету, автобусу, квартире) — это не горе. Это здорово! Система работает. Плохо то, что скорость принятия правильных решений оказалась ниже даже самого слабенького потенциала человеческого интеллекта. Капитально расслабились. Плохо то, что такие известные личности, как А. Ягудин, оказались настолько малограмотными, что, придя на вчерашнюю телепрограмму о коронавирусе, между делом не без гордости сообщил, что его дочка после Англии находится на домашнем карантине. Ему и в голову не пришло, что там же, а не на телеэкране, должен был оказаться и он сам. Фамилий таких «знаменитостей» — десятки! Достаточно полистать соцсети. Плохо то, что международные организации системы ООН и общеевропейские структуры, за членство в которых и наша страна платит сотни миллионов долларов США в год, оказались нерасторопными, немощными и гораздыми только на либеральную риторику. Политкорректность ВОЗа привела к тому, что государственные меры реагирования в Италии, Испании, Прибалтике и многих других странах поставили население на колени перед COVID-19. Закончится пандемия, и нам надо принципиально присмотреться к тому, как работают международные структуры с нашим участием, что делают в многочисленных международных бюрократических структурах представители Российской Федерации при кураторстве нашего МИДа.

В китайском языке слово «кризис» обозначается двумя иероглифами, означающими «опасность» и «возможность». Коронакризис ударил по психологии комфорта, по психологии, которую передает своим согражданам, в том числе и российское общество госуслуг и просто услуг, общество потребления, развлечений, ярких эмоций, шоу-программ, путешествий и кулинарии. Коронакризис вытеснил из нашего сознания колоссальные проблемы людей, нуждающихся в нормальном здравоохранении, о котором вся наша страна с подачи В. Путина размечталась в последние годы. Поэтому было бы весьма полезным для будущего страны перетряхнуть свои взгляды на традиции, обычаи и привычки, сложившиеся в общественном информационном пространстве, в системе управления, особенно — снизу доверху. То, что сделано наверху в последнее время, — вещи правильные, в том числе и избавление верхушки исполнительной власти от беспомощных и напыщенных личностей.

И, наконец, еще одно, на будущее. После ликвидации оспы в 1977 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала после 1980 г. прекратить во всех странах вакцинацию против оспы, так как она в ряде случаев приводила к тяжелейшим последствиям. Теперь считается, что человечество утратило иммунитет не только против оспы, но и против других зоонозных ортопоксвирусных инфекций человека. Значит, нужны новые затраты в отношении «старых» угроз. COVID-19 будет ликвидирован. Цену вопроса сегодня никто не обсуждает. Пройдет время, и вновь начнется бюджетное балансирование. Уроки уханьского синдрома в том, чтобы не образовалось ни бюджетной, ни иной дилеммы о статусе здравоохранения в нашей стране. Охрану здоровья надо обеспечивать так же, как и оборону страны — и на самых дальних рубежах, и независимо от того, где гражданину Российской Федерации посчастливилось родиться. Эту тему ИА REGNUM будет вести постоянно.