Москва, , 12:37 — REGNUM Восемь человек выписаны из медучреждений в России в связи с выздоровлением от заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа. Такие данные приведены 17 марта на официальном сайте о коронавирусе в РФ.

Указано также, что COVID-19 диагностирован у 93 человек, смертельных исходов не было. Исследования на коронавирус проводились почти в 110 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, из 93 случаев коронавируса в России 86 являются завозными, заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова. Всего под наблюдение взяты около 15 тыс. человек.

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