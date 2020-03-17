Киев, , 12:36 — REGNUM За минувшие сутки из Польши вернулись около 3,4 тыс. граждан Украины, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Люди находились на границе двух стран без своих транспортных средств, а пешее пересечение границы временно закрыто.

«С 00.00 16 марта по 06.00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка на Украину почти 3,4 тысячи наших соотечественников», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работа по перемещению украинских мигрантов через границу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, из восьми пунктов пропуска на границе Украины и Польши работают три. Украинских мигрантов развозят автобусы, проводится температурная проверка въезжающих на Украину лиц.

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