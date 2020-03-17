Киев, 17 марта 2020, 12:36 — REGNUM За минувшие сутки из Польши вернулись около 3,4 тыс. граждан Украины, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Люди находились на границе двух стран без своих транспортных средств, а пешее пересечение границы временно закрыто.
В пресс-службе отметили, что работа по перемещению украинских мигрантов через границу продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, из восьми пунктов пропуска на границе Украины и Польши работают три. Украинских мигрантов развозят автобусы, проводится температурная проверка въезжающих на Украину лиц.
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