Тбилиси, , 12:30 — REGNUM Запрет на перевозки по городу в маршрутных такси из-за распространения коронавируса COVID-19 вводят власти Грузии. Об этом 17 марта заявил журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария, сообщает Общественное телевидение.

Как рассказал глава грузинского правительства, запрет вводится с 18 марта. По его словам, маршрутные такси являются наиболее значительным очагом распространения инфекции. Он отметил, что метро и муниципальные автобусы продолжат работу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии принимают активные меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Учащиеся школ переведены на удаленное обучение, государственные учреждения работают в особом режиме.

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