Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге всех пациентов с тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также тела умерших от внебольничной пневмонии проверят на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Согласно распоряжению, город должен организовать лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти пациентов от внебольничной пневмонии или подозрения на нее.

«Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала», — говорится в постановлении.

Кроме того, всех подобных больных в стационарах должны принимать через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы.

Помимо этого, все больные с тяжелой клинической картиной, нетипичным течением гриппа и ОРВИ, наличием в анамнезе сведений о поездках за рубеж и контакта с больным новой короновирусной инфекцией госпитализируются в инфекционную больницу Боткина.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентов с внебольничной пневмонией c 16 марта в Петербурге госпитализируют только в Городскую больницу Святого великомученика Георгия на Северном проспекте, д.1.

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