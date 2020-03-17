Воронеж, 17 марта 2020, 20:17 — REGNUM В Воронеже отменён концерт группы LINDEMANN — совместного проекта вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна и лидера шведских групп Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Об этом 17 марта сообщили музыканты на своей странице в Facebook.
Концерт должен был пройти 23 марта в воронежском спортивном комплексе «Юбилейный», однако его отменили после ограничения всех массовых мероприятий, введённого областным правительством с 16 марта из-за опасности распространения коронавируса.
Также были отменены выступления группы в Перми и Казани, которые должны были состояться перед воронежским концертом.
Группа гастролировала в поддержку нового альбома «F&M», который вышел в 2019 году. В рамках российского тура коллектив успел дать концерты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Новосибирске.