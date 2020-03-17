Воронеж, , 20:17 — REGNUM В Воронеже отменён концерт группы LINDEMANN — совместного проекта вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна и лидера шведских групп Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Об этом 17 марта сообщили музыканты на своей странице в Facebook.

Концерт должен был пройти 23 марта в воронежском спортивном комплексе «Юбилейный», однако его отменили после ограничения всех массовых мероприятий, введённого областным правительством с 16 марта из-за опасности распространения коронавируса.

Также были отменены выступления группы в Перми и Казани, которые должны были состояться перед воронежским концертом.

«Из-за вспышки COVID-19 и запретов со стороны российских властей организаторы вынуждены отменить три последних концерта тура Lindemann. Группа и промоутеры делают все возможное, чтобы заявленные шоу состоялись позже», — говорится в официальном обращении музыкантов.

Группа гастролировала в поддержку нового альбома «F&M», который вышел в 2019 году. В рамках российского тура коллектив успел дать концерты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Новосибирске.