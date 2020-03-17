Москва, , 12:19 — REGNUM Частный медицинский холдинг «Инвитро» заявил о готовности начать проводить тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-2019. Уточняется, что технологическую базу для этих целей планируется разработать в течение ближайшего месяца.

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Уже известно, что тест будет платным. При этом цена будет фиксированной во всех регионах РФ, она будет известна ближе к дате начала тестирования, сообщает газета «Ведомости». Результаты теста, который будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), станут известны не ранее чем через два дня.

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В настоящее время компания закупает необходимые тест-систем. К проведению исследования будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавирусной инфекции, произошла в городе Ухань китайкой провинции Хубэй в декабре 2019 года. По данным Воз, на сегодня в мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 170 тыс. человек. Всего в мире от новой инфекции скончались 6606 человек, из них свыше половины — за пределами Китая. В самой КНР умерло 3218 человек.

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