Красногорск, , 12:16 — REGNUM Концертный зал Крокус Сити Холл перенесёт ближайшие концерты на неопределённый срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-атташе организации.

«В связи с постановлением губернатора Московской области о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек, основная часть концертов будет перенесена, часть будет отменена. Информация о новых датах будет опубликована в ближайшее время», — сказала она.

Напомним, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о запрете проведения мероприятий с участием более 50 человек.

«Вместе с мэрией Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Раньше было до 5 тысяч человек, сейчас мы радикально снизили: запрещаются все массовые мероприятия с участием более 50 человек», — написал губернатор в социальной сети.