Рига, , 12:15 — REGNUM Четыре сотрудника полиции Латвии инфицированы новым коронавирусом. В данный момент все они изолированы и находятся на карантине. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс.

По его словам, заражение сотрудников не было связано с выполнением ими рабочих обязанностей.

«Надеюсь, что нам не придётся столкнуться с большими проблемами. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы избежать распространения вируса», — сказал Гиргенс.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта Департамент безопасности дорожного движения (CSDD) Латвии в связи с введением в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса принял решение прекратить приём экзаменов на получение водительских прав.

Читайте также: В Латвии из-за коронавируса приостановлена выдача водительских прав