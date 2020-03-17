Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Коронавирус, лишенный короны, изобразил на граффити на стене одного из жилых домов в Тбилиси местный художник Георгий Гагошидзе. Об этом 16 марта сообщает агентство «Новости-Грузия».

На рисунке изображен медик, который разглядывает через увеличительное стекло плачущий вирус и снимает с него пинцетом корону. Сообщается, что автор назвал свое граффити «Раскоронование».

Стоит отметить, что Гагошидзе взял псевдоним Gagosh. Ему 33 года, он создавал граффити не только в Грузии, но в странах, где ему удается побывать.

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