Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Все стационарные медицинские и социальные учреждения Северной столицы закрываются для посетителей по распоряжению главного санитарного врача Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения корнавируса.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова постановила ввести во всех медицинских и социальных стационарах города строгий противоэпидемический режим.

«Прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа с 16 марта до особого распоряжения», — говорится в постановлении.

Кроме того, ограничение действует для посещения и приема новых пациентов в учреждения социальной защиты населения: дома ребенка, детские дома, интернаты и так далее.

На время действия постановления, до особого распоряжения, отменяется также плановая диспансеризация населения.

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