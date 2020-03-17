Санкт-Петербург, 17 марта 2020, 12:15 — REGNUM Все стационарные медицинские и социальные учреждения Северной столицы закрываются для посетителей по распоряжению главного санитарного врача Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения корнавируса.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Главный санитарный врач города Наталия Башкетова постановила ввести во всех медицинских и социальных стационарах города строгий противоэпидемический режим.
«Прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа с 16 марта до особого распоряжения», — говорится в постановлении.
Кроме того, ограничение действует для посещения и приема новых пациентов в учреждения социальной защиты населения: дома ребенка, детские дома, интернаты и так далее.
На время действия постановления, до особого распоряжения, отменяется также плановая диспансеризация населения.
Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцам рекомендовали не ходить в бассейны и аквапарки