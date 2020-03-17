Москва, , 12:17 — REGNUM Коронавирус влияет на работу органов власти Москвы, в том числе городской думы, где ограничивают численность участников совещаний. Среди таких мероприятий — круглый стол по вопросу реновации в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организатор мероприятия депутат Елена Николаева («Моя Москва») указала, что изначально в мероприятии должны были участвовать 80 человек. Однако в последствии их численность решено было сократить до 50, чтобы не нарушать указ мэра столицы об ограничениях массовых мероприятий по причине распространения коронавируса.

«От инициативных групп граждан где было предложено по пять человек решено было ограничится одним-двумя. Решила вас предупредить чтобы не было обид. Но мы все понимаем обстановку в мире», — сказала Николаева.

Отметим, что на мероприятии впервые пришли люди в медицинских масках. На входе в Мосгордуму, как и ранее замеряют температуру всех посетителей.

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