Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Комплекс стимулирующих мер для поддержки туристического бизнеса в Казахстане разработает правительство республики. Об этом 17 марта написал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«Правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности», — написал глава государства.

Токаев добавил, что на время чрезвычайного положения в Казахстане банкам запрещается начислять вознаграждения за просроченные кредиты свыше 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения.

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