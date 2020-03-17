Остин, США, , 12:15 — REGNUM Исполнение смертного приговора в отношении заключённого отложено из-за коронавируса в американском штате Техас. Такое решение вынес апелляционный суд штата по уголовным делам, передаёт 17 марта телекомпания ABC.

В 2011 году Джона Уильяма Хаммела признали виновным в убийстве беременной жены и тестя. Казнь 44-летнего мужчины запланировали на 18 марта, однако в связи с «кризисом в области здравоохранения» суд постановил отложить смертельную процедуру на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, данные американского Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о заражении коронавирусом в США более 4,6 тыс. человек. Скончались 85 заболевших, 17 излечились.

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