Ставрополь, , 12:07 — REGNUM Нарушения в сфере капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) выявлены в Ставропольском крае, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе прокуратуры региона. Претензии возникли по фактам срыва капремонта, недостаточной работы по взысканию долгов по взносам и необоснованных начислений.

Установлено, что фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края не обеспечил проведение капремонта 50 МКД, включенных в краткосрочный план на 2019 год.

Ненадлежащим образом ведется работа по взысканию долгов по взносам за капремонт: при общей задолженности свыше 800 млн рублей ведется работа по возвращению задолженности лишь в размере 670 млн рублей. Выявлены нарушения при взыскании долгов по взносам с органов местного самоуправления Изобильненского округа и города Железноводска.

Кроме того, в одном из многоквартирных домов Ставрополя жильцам начисляется плата за ремонт лифта, хотя он в доме отсутствует. В связи со всеми выявленными нарушениями директору краевого фонда капитального ремонта прокуратурой внесено представление.