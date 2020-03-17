Кызыл, , 12:00 — REGNUM За выход на лёд в запрещённых местах в Туве намерены штрафовать на сумму от 1 до 10 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

По словам спасателей, из-за выхода на тонкий лёд чаще всего гибнут рыбаки и дети. Для предотвращения подобных происшествий, в опасных местах установлены соответствующие знаки.

«В столице Тувы подобные знаки установлены на протяжении всей береговой зоны вдоль реки Енисей. Однако проверки сотрудников ЕДДС мэрии выявляют граждан, которые нарушают запрет», — отметили в МЧС.

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