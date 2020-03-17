Новосибирск, 17 марта 2020, 12:00 — REGNUM Новосибирский метрополитен предпринял ряд мер для борьбы с распространением коронавируса.
По данным «РБК Новосибирск», на рабочих местах установлено 47 бактерицидных облучателей; в служебных помещениях и пассажирских зонах регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующим средством; сотрудники метрополитена используют защитные маски.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководителям транспортных предприятий Новосибирской области рекомендовали дезинфицировать салоны автомобилей для профилактики коронавируса.
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