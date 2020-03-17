Владикавказ, , 11:58 — REGNUM Учащиеся школ Северной Осетии отправятся на весенние каникулы раньше положенного срока. Каникулы, которые должны были проходить с 23 по 31 марта, объявлены в республике с 18 по 28 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки РСО-Алания.

При этом, как сказано в сообщении, ведомство не в обязательном порядке заставляет все школы уходить на каникулы, а рекомендует:

«Министерство образования и науки РСО-Алания рекомендует общеобразовательным организациям перенести сроки плановых весенних каникул на период с 18 по 28 марта включительно в целях предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ».

Как видим, речь о коронавирусной инфекции не идет. Кроме того, ничего не сказано о пребывании детей в детских садах и техникумах и колледжах. Лишь рекомендуется «усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля» и закрывать эти учреждения на карантин лишь при условии превышения эпидемиологического порога более чем на 20%.