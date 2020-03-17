Ташкент, , 11:55 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщили в Telegram-канале, на котором размещается официальная информация о распространении инфекции в республики.

Таким образом, общее число пациентов, заразившихся коронавирусом, достигло десяти. Отмечается, что врачи обнаружили инфекцию у женщины, вернувшейся из Франции, и мужчины, прилетевшего из Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 17 марта, в Узбекистане было зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом. Шесть человек — это члены одной семьи. Власти республики закрыли воздушное и автодорожное сообщение для иностранных граждан.

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