Саяногорск, Хакасия, , 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.

Вечером 16 марта жительница посёлка позвонила на телефон ЕДДС. Она сообщила, что ей нужна помощь медиков в связи с ростом температуры. Бригаде скорой помощи женщина рассказала, что накануне вернулась из Вьетнама, где была в туристической поездке, передаёт «Пульс Хакасии».

Её было решено госпитализировать в городскую больницу. Позже женщину перевезли в Республиканскую инфекционную больницу. В настоящее время она находится под наблюдением медиков. По словам главы Саяногорска Михаила Валова, у пациентки берут необходимые анализы и пробы и направляют их на исследование в Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Хакасии, в регионе по состоянию на 17 марта нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом.

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