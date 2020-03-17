Новосибирск, , 11:52 — REGNUM Сразу несколько вузов Новосибирской области заявили о переходе на дистанционную форму обучения из-за коронавируса.

«В связи с приказами Минобрнауки России НГТУ НЭТИ частично переводит студентов на дистанционною форму обучения, — говорится на сайте университета. — Перевод начался 16 марта 2020 года и будет завершён к 18 марта. Приказ ректора НГТУ НЭТИ Анатолия Батаева об этом подписан 16 марта».

Отмечается, что режим распространяется до 19 апреля, «с дальнейшим анализом ситуации и возможностью пролонгации приказа».«Несмотря на то, что в Новосибирске пока нет случаев заражения коронавирусом, очевидно, что риск распространения вируса есть. Мы не можем рисковать здоровьем студентов, преподавателей и их родных, поэтому с 16 марта мы начинаем переводить студентов на дистанционное обучение,» — прокомментировал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

К таким же мерам прибег и Новосибирский госуниверситет.

«В марте будет отменен традиционный День открытых дверей НГУ, а ежегодная научная студенческая конференция будет перенесена на другое время, — уточнили в вузе. — С 16 марта факультеты и институты поэтапно, по мере готовности конкретного факультета/ института, начали переходить на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии».

На дистанционный режим работы по возможности переведут и сотрудников административных служб.

Кроме того, руководство НГУ ввело запрет на служебные командировки сотрудников и на поездки студентов в рамках учебного процесса — как зарубежные, так и в пределах страны — до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта Новосибирский государственный университет экономики и управления принял ряд профилактических мер из-за коронавируса, в том числе переход на дистанционное обучение.

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