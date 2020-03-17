Уфа, , 12:03 — REGNUM Продавец-консультант получила тяжелую травму после падения с деревянных перекрытий высотой 2,5 метра в Стерлитамаке. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел еще 31 октября прошлого года. Тогда в больницу Стерлитамака с тяжелой травмой доставили 42-летнюю женщину. Как оказалось, женщина работала продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя.

Сообщается, что она упала на бетонный пол с высоты 2,5 метра, находясь на складе на деревянных перекрытиях.

Отмечается, что работодатель скрыл этот несчастный случай, причиной которого стала неудовлетворительная организация работ, поскольку на площадке, откуда упала женщина, не было ограждений.

Кроме этого, сотрудники Гострудинспекции выявили недостатки в организации и проведении подготовки сотрудников по охране труда.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель оштрафован.

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