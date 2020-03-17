Москва, , 11:49 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о том, что новый коронавирус COVID-19 уничтожает клетки, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Он уничтожает клетки, и врачи не могут остановить уничтожение. Температуру снизят, чихать не будете, хотя это не является признаком коронавируса, но поедание клеток остановить невозможно», — рассуждает Жириновский.

Он сравнил коронавирус с онкологией.

«Как онкология, люди умирают, на первой стадии можно вырезать и люди продолжают жить… Как вырезать легкие? Почти невозможно», — рассуждает парламентарий.

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