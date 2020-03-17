Иркутск, , 11:46 — REGNUM В Иркутскую область прибыла группа инструкторов Российского университета спецназа. Как сообщает официальный сайт региона, восьмерым её представителям (ещё один остался в штабе для взаимодействия с МЧС) предстоит за пять дней предстоит проехать на снегоходах по всему периметру Байкала, а это две тысячи километров.

Зимний Байкал стал полигоном для наработки опыта у инструкторов Российского университета спецназа Правительство Иркутской области

Для того, чтобы осуществить марш-бросок по байкальскому льду, группа полностью подготовлена, пояснил Даниил Мартынов — руководитель группы, помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Мы продолжаем заниматься вопросами арктической тематики и нарабатывать методику, опыт пребывания в арктических регионах. Именно поэтому прибыли на Байкал. Здесь, кроме чистого льда, есть и снежные заносы, и много торосов, которые нужно уметь обходить или преодолевать», — пояснил руководитель группы.

Марш-бросок проходит под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области. Сегодня, 17 марта, инструкторы спецназа четвёртый день штурмуют Байкал.